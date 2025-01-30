Adsorbi построит завод по производству древесного материала, очищающего воздух

Опубликовано 30 января 2025, 06:451 мин.
Adsorbi построит завод по производству древесного материала, очищающего воздухШведский стартап
Шведский стартап Adsorbi, созданный на базе Университета Чалмерса, привлек 1 млн евро на строительство пилотного завода в Гетеборге. Компания создает экологичный древесный материал на основе целлюлозы для очистки воздуха, способный улавливать такие загрязнители, как оксиды азота и альдегиды. Этот материал может помочь сократить выбросы CO2 на 50 %.
Инвестиции поступили от компаний Metsä Spring, Chalmers Ventures, Jovitech Invest и Шведского агентства инноваций. Технология Adsorbi уже используется в воздушных фильтрах, продуктах для борьбы с запахами и даже в музейных хранилищах. Поскольку Европейский союз ужесточает требования к качеству воздуха, продукция Adsorbi способна “удовлетворить растущий спрос на лучшие решения по очистке воздуха”, считают СМИ.