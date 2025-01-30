Adsorbi построит завод по производству древесного материала, очищающего воздух

Инвестиции поступили от компаний Metsä Spring, Chalmers Ventures, Jovitech Invest и Шведского агентства инноваций. Технология Adsorbi уже используется в воздушных фильтрах, продуктах для борьбы с запахами и даже в музейных хранилищах. Поскольку Европейский союз ужесточает требования к качеству воздуха, продукция Adsorbi способна “удовлетворить растущий спрос на лучшие решения по очистке воздуха”, считают СМИ.