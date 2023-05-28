Адвокат воспользовался ChatGPT в работе и сильно пожалел: нейросеть ссылалась на выдуманные дела

Адвокат воспользовался ChatGPT в работе и сильно пожалел: нейросеть ссылалась на выдуманные делаТеперь против юридической фирмы могут ввести санкции
В одном из недавних судебных дел судья высказал серьезные сомнения в надежности адвоката истца. Судья обнаружил, что адвокат подал ходатайство об отклонении иска со ссылками на несуществующие дела. Выяснилось, что в работе он и использовал нашумевший чат-бот ChatGPT
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Чтобы объяснить эту непонятную ситуацию, адвокат подал заявление под присягой, в котором утверждалось, что он полагался на помощь языковой модели искусственного интеллекта под названием ChatGPT. Адвокат утверждал, что ChatGPT предоставил ему юридические заключения и цитаты, что гарантирует его надежность.
Однако позже он все таки признал, что ChatGPT лгал, и выразил сожаление, что использовал его информацию, не проверив подлинность содержимого. Судья потребовал от юридической фирмы и адвоката обосновать, почему они не должны подвергнуться санкциям за свои действия.
Этот инцидент подчеркивает потенциальные риски, связанные с использованием исключительно моделей искусственного интеллекта при проведении юридических исследований.