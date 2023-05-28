Чтобы объяснить эту непонятную ситуацию, адвокат подал заявление под присягой, в котором утверждалось, что он полагался на помощь языковой модели искусственного интеллекта под названием ChatGPT. Адвокат утверждал, что ChatGPT предоставил ему юридические заключения и цитаты, что гарантирует его надежность.

Однако позже он все таки признал, что ChatGPT лгал, и выразил сожаление, что использовал его информацию, не проверив подлинность содержимого. Судья потребовал от юридической фирмы и адвоката обосновать, почему они не должны подвергнуться санкциям за свои действия.

Этот инцидент подчеркивает потенциальные риски, связанные с использованием исключительно моделей искусственного интеллекта при проведении юридических исследований.