Аэробные упражнения замедлили развитие болезни Альцгеймера

Исследование, опубликованное в журнале Brain Research, показало, что физическая активность не только защищает здоровые клетки мозга, но и восстанавливает баланс в стареющем органе. Основное внимание было уделено гиппокампу — области мозга, отвечающей за память и обучение.

Ученые измеряли воздействие аэробных упражнений на ключевые маркеры болезни Альцгеймера: амилоидные бляшки, нейрофибриллярные клубки и накопление железа в клетках, называемых олигодендроцитами. Эти маркеры имеют центральное значение в патологии болезни.

Результаты показали, что у животных, которые проходили программу аэробных упражнений, наблюдались значительные улучшения. Количество тау клубков уменьшилось на 63%, амилоидных бляшек — на 76%, а накопление железа в мозге сократилось на 58%. Также было зафиксировано улучшение состояния клеток мозга, в том числе увеличение числа защитных олигодендроцитов, снижение воспаления мозга и улучшение связи между клетками.

Ученые планируют провести клинические испытания на людях, чтобы подтвердить защитные эффекты аэробных упражнений, а также изучить возможные препараты, воздействующие на метаболизм железа и клеточную гибель в контексте лечения болезни Альцгеймера.

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