Наука и технологии
23:19, 17 мая 2023
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«Аэрофлот» обратился к компании «Туполев» за обновлением салона новых Ту-214

Предлагается внести около ста правок

Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась к разработчику Ту-214 компании «Туполев» с просьбой внести в салон самолёта около сотни изменений.

Идею кастомизации Ту-214 под запросы авиаперевозчиков поддерживает Объединённая авиастроительная корпорация. В частности, «Аэрофлот» предлагает внести правки в дизайн полок — увеличить их объём, чтобы на одной помещалось шесть чемоданов объёма cabin size — до 40 литров.

Кроме того, перевозчик предлагает перейти на западные образцы аварийно-спасательного оборудования. В ОАК отметили, что «значительная часть» пожеланий компании будет учтена.

Салон будет прежний, но адаптированный под ряд пожеланий заказчика. В конечном итоге нас с «Аэрофлотом» объединяет общее понимание, что главными приоритетами являются безопасность и комфорт пассажиров, обеспечение россиян современным и доступным воздушным транспортом.

ПАО «Туполев»
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