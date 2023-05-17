«Аэрофлот» обратился к компании «Туполев» за обновлением салона новых Ту-214

Идею кастомизации Ту-214 под запросы авиаперевозчиков поддерживает Объединённая авиастроительная корпорация. В частности, «Аэрофлот» предлагает внести правки в дизайн полок — увеличить их объём, чтобы на одной помещалось шесть чемоданов объёма cabin size — до 40 литров.

Кроме того, перевозчик предлагает перейти на западные образцы аварийно-спасательного оборудования. В ОАК отметили, что «значительная часть» пожеланий компании будет учтена.