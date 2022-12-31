«Аэрофлот» выкупил 10 зарубежных самолётов

19:15, 31 декабря 2022
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«Аэрофлот» выкупил 10 зарубежных самолётовДля сохранения парка своего авиапарка из зарубежных машин
Компания «Аэрофлот» выкупила у неназванного ирландского лизингодателя 10 пассажирских самолётов Boeing 777-300ER. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Фото: Planespotters.net
Отмечается, что сделку провели после разрешения российских и зарубежных регуляторов, так как в апреле ЕС внёс в санкции поправки, разрешающие продажу самолётов российским авиакомпаниям. В связи с этим удалось приобрести 10 самолётов, бывших с 2013 и 2014 годов в финансовом лизинге от ирландской компании.
Это сделано для того, чтобы сохранить парк самолётов иностранного производства.