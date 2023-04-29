«Аэрофлот» заменит немецкие программы российскими от «1С»

Ранее «Аэрофлот» автоматизировал практически все внутренние бизнес-процессы с помощью SAP, Sabre и Lufthansa Systems. Однако теперь авиакомпания намерена внедрить более 40 отечественных программных инициатив, чтобы соответствовать директивам российского правительства о необходимости тратить 70% IT-бюджета на местные продукты к 2024 году.

Обновленная стратегия цифровой трансформации авиакомпании направлена на замену 84 иностранных программных продуктов российскими альтернативами к концу 2024 года, а к 2030 году - на 100%.

Один из источников издания предполагает, что «Аэрофлот» может получить субсидию от государства в размере 8 млрд рублей на импортозамещение SAP.