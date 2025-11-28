Опубликовано 28 ноября 2025, 20:091 мин.
«Аэрофлот» запустит рождественский благотворительный рейс с концертом на борту«Щелкунчик»
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о специальном благотворительном рейсе из Москвы в Новосибирск, который запланирован на 6 января 2026 года, в канун Рождества. Вырученные средства от продажи билетов будут направлены на благотворительность, включая поддержку детей-сирот и ветеранов.
Во время полёта на высоте 10 000 метров для пассажиров выступит оркестр «Академия Русской Музыки». В программе — классические произведения, в том числе известные фрагменты из балета Чайковского «Щелкунчик».
Рейс SU1076 вылетит из Москвы в 12:40 и приземлится в Новосибирске в 20:45.
«Аэрофлот» не в первый раз организует подобные благотворительные рейсы, помогая различным социальным и экологическим программам, отмечают СМИ.
Продолжение доброй традиции.