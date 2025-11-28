«Аэрофлот» запустит рождественский благотворительный рейс с концертом на борту

Во время полёта на высоте 10 000 метров для пассажиров выступит оркестр «Академия Русской Музыки». В программе — классические произведения, в том числе известные фрагменты из балета Чайковского «Щелкунчик».

Рейс SU1076 вылетит из Москвы в 12:40 и приземлится в Новосибирске в 20:45.

«Аэрофлот» не в первый раз организует подобные благотворительные рейсы, помогая различным социальным и экологическим программам, отмечают СМИ.

Продолжение доброй традиции.