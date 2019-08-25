Аэропорты планируют разрешить проносить жидкости на борт самолёта

Такой сканер уже устанавливается в главном лондонском аэропорту Хитроу. СМИ сообщают, что применение устройства позволит разрешить пассажирам провоз бутилированной воды или жидких средств гигиены в ручной клади. Сканер, в целом, будет лучше распознавать предметы. Благодаря ему, пассажирам не придётся больше «доставать из чемодана носки и нижнее белье для проверки». Система заметно ускорит всю проверку перед посадкой.

Конечно, установка сканера требует много денег. Только Хитроу потратил на это около $61 миллиона. Тем не менее, технология принесёт только пользу путешественникам, ведь им не придётся покупать жидкие средства гигиены или напитки в магазинах посадочной зоны аэропортов, где они стоят дороже.