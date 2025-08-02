Наука и технологии
Опубликовано 02 августа 2025, 19:15
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AeroVironment отправит на Марс шесть автономных вертолётов

Вместо одного
AeroVironment представила амбициозную идею: отправить на Марс сразу шесть автономных вертолётов. Эта миссия, получившая название Skyfall, разрабатывается совместно с NASA и Лабораторией реактивного движения (JPL) в Калифорнии.
AeroVironment отправит на Марс шесть автономных вертолётов

© AeroVironment

Идея вдохновлена успехом Ingenuity — первого марсианского вертолёта, который вместо запланированных пяти полётов совершил 72 и проработал почти три года. Skyfall пойдёт дальше: все шесть коптеров доставят в специальной капсуле, которая войдёт в атмосферу Марса на большой скорости. Когда капсула замедлится, крышка откроется, и вертолёты самостоятельно взлетят и приземлятся, в то время как сам модуль упадёт на поверхность.

AeroVironment отправит на Марс шесть автономных вертолётов

© AeroVironment

Этот манёвр упрощает конструкцию и снижает затраты. После посадки коптеры будут вместе исследовать местность с помощью камер и радара, искать потенциальные места для высадки людей, воду, лёд и другие ресурсы.

Пока это только концепт, но запуск возможен уже в 2028 году. Правда, пока неясно, как вертолёты будут передавать данные на Землю без специального ретранслятора.

Источник:newatlas
Автор:Максим Многословный
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