AeroVironment отправит на Марс шесть автономных вертолётов

Этот манёвр упрощает конструкцию и снижает затраты. После посадки коптеры будут вместе исследовать местность с помощью камер и радара, искать потенциальные места для высадки людей, воду, лёд и другие ресурсы.

Пока это только концепт, но запуск возможен уже в 2028 году. Правда, пока неясно, как вертолёты будут передавать данные на Землю без специального ретранслятора.