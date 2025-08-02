AeroVironment отправит на Марс шесть автономных вертолётов

AeroVironment отправит на Марс шесть автономных вертолётовВместо одного
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Идея вдохновлена успехом Ingenuity — первого марсианского вертолёта, который вместо запланированных пяти полётов совершил 72 и проработал почти три года. Skyfall пойдёт дальше: все шесть коптеров доставят в специальной капсуле, которая войдёт в атмосферу Марса на большой скорости. Когда капсула замедлится, крышка откроется, и вертолёты самостоятельно взлетят и приземлятся, в то время как сам модуль упадёт на поверхность.
Этот манёвр упрощает конструкцию и снижает затраты. После посадки коптеры будут вместе исследовать местность с помощью камер и радара, искать потенциальные места для высадки людей, воду, лёд и другие ресурсы.
Пока это только концепт, но запуск возможен уже в 2028 году. Правда, пока неясно, как вертолёты будут передавать данные на Землю без специального ретранслятора.