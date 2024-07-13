АЭС Три-Майл-Айленд захотели вновь запустить: в 70-х там была крупнейшая авария

Опубликовано 13 июля 2024, 23:15
1 мин.
АЭС Три-Майл-Айленд захотели вновь запустить: в 70-х там была крупнейшая аварияConstellation Energy рассматривает возможность
Constellation Energy активно взаимодействует с властями штата Пенсильвания с целью возможного возобновления работы части своего атомного объекта на острове Три-Майл-Айленд, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений. Объект, печально известный тем, что в 1979 году на нем произошла авария, прекратил работу в 2019 году. Constellation рассматривает возможность перезапуска конкретного ядерного блока, отличного от того, который был задействован в инциденте.
Обсуждения вышли за рамки предварительных этапов, что свидетельствует о том, что Constellation серьезно рассматривает возможность возобновления работы АЭС на юге Пенсильвании. Компания черпает вдохновение в недавно одобренном кредите в 1,5 миллиарда долларов на перезапуск атомной станции в Мичигане, рассматривая его как потенциальную модель сотрудничества государственного и частного секторов.
Хотя Constellation признает техническую возможность перезапуска блока, пресс-секретарь Дэйв Снайдер подчеркнул, что окончательное решение еще не принято из-за множества экономических, эксплуатационных и нормативных факторов.