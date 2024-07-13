АЭС Три-Майл-Айленд захотели вновь запустить: в 70-х там была крупнейшая авария

Обсуждения вышли за рамки предварительных этапов, что свидетельствует о том, что Constellation серьезно рассматривает возможность возобновления работы АЭС на юге Пенсильвании. Компания черпает вдохновение в недавно одобренном кредите в 1,5 миллиарда долларов на перезапуск атомной станции в Мичигане, рассматривая его как потенциальную модель сотрудничества государственного и частного секторов.

Хотя Constellation признает техническую возможность перезапуска блока, пресс-секретарь Дэйв Снайдер подчеркнул, что окончательное решение еще не принято из-за множества экономических, эксплуатационных и нормативных факторов.