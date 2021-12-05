Аферисты объявили себя правообладателями музыки на YouTube и заработали $20 млн. А потом попались полиции

Аферисты объявили себя правообладателями музыки на YouTube и заработали $20 млн. А потом попались полицииЛюди жаловались на них
Для защиты правообладателей YouTube использует систему распознавания пиратства, которая помечает видео или музыку, использующуюся на каналах пользователей без разрешения. Ранее сервис говорил, что выплатил правообладателям $5,5 млрд средств, полученных от рекламы за контент, который монетизируется через Content ID.
Это программой воспользовалась пара преступников. Афера принесла им более $20 млн. Обвиняемые связались с с компанией A.R., официальным медиапосредником YouTube, и представились организацией MediaMuv, которая якобы является обладателем прав на крупную аудиотеку. В некоторых случаях преступники использовали поддельные документы, утверждая, что они принадлежат артистам, и заявляли, что имеют право на монетизацию музыки.
Их обман вскрылся лишь через несколько лет благодаря многочисленным жалобам на MediaMuv. Пару поймала полиция. Их судят по нескольким статьям и хотят конфисковать у них всё имущество.