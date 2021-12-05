Аферисты объявили себя правообладателями музыки на YouTube и заработали $20 млн. А потом попались полиции

Для защиты правообладателей YouTube использует систему распознавания пиратства, которая помечает видео или музыку, использующуюся на каналах пользователей без разрешения. Ранее сервис говорил, что выплатил правообладателям $5,5 млрд средств, полученных от рекламы за контент, который монетизируется через Content ID.

Это программой воспользовалась пара преступников. Афера принесла им более $20 млн. Обвиняемые связались с с компанией A.R., официальным медиапосредником YouTube, и представились организацией MediaMuv, которая якобы является обладателем прав на крупную аудиотеку. В некоторых случаях преступники использовали поддельные документы, утверждая, что они принадлежат артистам, и заявляли, что имеют право на монетизацию музыки.

Их обман вскрылся лишь через несколько лет благодаря многочисленным жалобам на MediaMuv. Пару поймала полиция. Их судят по нескольким статьям и хотят конфисковать у них всё имущество.