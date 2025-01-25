Африка расколется (буквально) на две части быстрее, чем ожидалось

Опубликовано 25 января 2025, 02:151 мин.
Африка расколется (буквально) на две части быстрее, чем ожидалосьАфриканский континент раскалывается
Африканский континент расходится на части гораздо быстрее, чем считалось ранее, утверждает профессор Кен Макдональд из Калифорнийского университета, сообщает Лента.ру, цитируя статью Daily Mail.
56,5-километровая трещина в пустыне Эфиопии, впервые обнаруженная в 2005 году, растет со скоростью 1,5 см в год. Согласно новым исследованиям, континент может расколоться всего за 1−5 миллионов лет, что гораздо быстрее, чем ранее предполагалось за десятки миллионов лет.
Макдональд объяснил, что в результате такого раскола Индийский океан может затопить территорию, образовав новый океан и отделив часть Восточной Африки. Новая суша, вероятно, будет включать Сомали, Кению, Танзанию и половину Эфиопии.
Хотя процесс идет медленно, масштабы преобразований значительны, учитывая огромные размеры Африки. Это геологическое изменение может привести к появлению нового континента и глубокого океана, сравнимого с Атлантическим.