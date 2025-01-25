Африка расколется (буквально) на две части быстрее, чем ожидалось

56,5-километровая трещина в пустыне Эфиопии, впервые обнаруженная в 2005 году, растет со скоростью 1,5 см в год. Согласно новым исследованиям, континент может расколоться всего за 1−5 миллионов лет, что гораздо быстрее, чем ранее предполагалось за десятки миллионов лет.

Макдональд объяснил, что в результате такого раскола Индийский океан может затопить территорию, образовав новый океан и отделив часть Восточной Африки. Новая суша, вероятно, будет включать Сомали, Кению, Танзанию и половину Эфиопии.

Хотя процесс идет медленно, масштабы преобразований значительны, учитывая огромные размеры Африки. Это геологическое изменение может привести к появлению нового континента и глубокого океана, сравнимого с Атлантическим.