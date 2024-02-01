Африканская деревня майнит биткоины, чтобы обеспечить себя электричеством

Этот проект — детище кенийской компании Gridless, которая проектирует, строит и эксплуатирует площадки для майнинга биткоинов. В основе проекта лежит микрогидроэлектрическая мини-электростанция, работающая от богатых водных ресурсов деревни. Эта мини-сеть обеспечивает энергию, необходимую для работы установок для майнинга биткоинов, которые, в свою очередь, приносят доход, используемый для поддержания микросети и обеспечения электричеством более 1800 домов в Бондо.

Преимущества такого подхода многообразны. Он не только обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии в деревню, но и дает возможность общине взять под контроль свои энергетические потребности, снижая зависимость от ненадежных и дорогих сетей.

Кроме того, проект создал рабочие места и возможности для бизнеса, способствуя росту местной экономики. Женщины в деревне, которые ранее были исключены из формальной экономики, теперь могут получать доход, участвуя в проекте.