Опубликовано 21 февраля 2025, 03:001 мин.
Агентство Маска DOGE преувеличило экономию денег властей. В тысячу раз$8 млрд, когда реальная $8 млн
Департамент эффективности правительства Илона Маска (DOGE) утверждает, что сэкономил миллиарды налогоплательщиков США за счет сокращения «нерациональных расходов». Однако недавно была раскрыта ошибка: DOGE ложно сообщило об экономии 8 миллиардов долларов на правительственной программе разнообразия, которая на самом деле стоила всего 8 миллионов долларов — в 1000 раз меньше, чем было заявлено.
Ошибка, первоначально обнаруженная в федеральной базе данных, была повторена на сайте DOGE. После того как об ошибке стало известно из средств массовой информации, DOGE несколько раз редактировало свой сайт. Эта оплошность, отмечают местные СМИ, ставит под сомнение точность более широких заявлений DOGE об экономии 55 миллиардов долларов.
Критики утверждают, что бухгалтерии DOGE не хватает «прозрачности», тем более нарастают судебные иски. Четырнадцать генеральных прокуроров штатов подали в суд, утверждая, что руководство DOGE со стороны Маска может нарушать Конституцию. Хотя судья отказался остановить инициативу, судебный процесс может выявить новые нарушения.