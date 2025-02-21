Агентство Маска DOGE преувеличило экономию денег властей. В тысячу раз

Ошибка, первоначально обнаруженная в федеральной базе данных, была повторена на сайте DOGE. После того как об ошибке стало известно из средств массовой информации, DOGE несколько раз редактировало свой сайт. Эта оплошность, отмечают местные СМИ, ставит под сомнение точность более широких заявлений DOGE об экономии 55 миллиардов долларов.

Критики утверждают, что бухгалтерии DOGE не хватает «прозрачности», тем более нарастают судебные иски. Четырнадцать генеральных прокуроров штатов подали в суд, утверждая, что руководство DOGE со стороны Маска может нарушать Конституцию. Хотя судья отказался остановить инициативу, судебный процесс может выявить новые нарушения.