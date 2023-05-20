Агентство по борьбе с пиратством обвинили в нарушении прав граждан Франции

Схема «градуированного реагирования» Hadopi включала мониторинг интернет-активности и выдачу предупреждений для предотвращения пиратства, а последующие инциденты влекли за собой штрафы и отключение интернета. В период с 2010 по 2020 год Hadopi разослала 12,7 миллиона предупреждений, что обошлось налогоплательщикам в 82 млн евро.

Группа по защите цифровых прав La Quadrature du Net утверждала, что практика слежки и хранения данных Hadopi нарушает фундаментальные права. В 2019 году группа подала апелляцию с требованием отменить указ, разрешающий сбор личной информации. Дело было передано в Суд Европейского союза (CJEU), где в предварительном заключении генерального адвоката Мацея Шпунара были признаны проблемы между правами на неприкосновенность частной жизни и соблюдением авторских прав.

Окончательное решение от CJEU ожидается до конца года, после чего в сентябре 2023 года будет вынесено еще одно юридическое заключение.