Агенты ФБР обыскали дом парня, ведущего блог про зону 51

Этот человек, Йорг Арну, сказал, что федеральные агенты ворвались в его основной дом, надели на него наручники, а затем вывел его на улицу, чтобы он ждал, пока они роются в его квартире. По итоге они забирали практически все электронное оборудование, которым он владел. В заявлении, предоставленном газете Las Vegas Review-Journal, подполковник Брайон МакГарри подтвердил факт рейда. Он не стал уточнять его цель, сказав лишь: "Это открытое и продолжающееся правоохранительное расследование между ФБР Лас-Вегаса и OSI ВВС".

С 1999 года Арну руководит сайтом Dreamland Resort, который освещает деятельность в Зоне 51, известном правительственном объекте, где, по словам “очевидцев”, а также “знающих” людей, изучаются пришельцы. “Чем бы дитя себя не тешило”.

Арну утверждает, что агенты конфисковали его "ноутбуки, телефоны, резервные диски, фотоаппаратуру, и дрон". Он подробно описывает ситуацию в блоге на своем сайте.