Агенты ФБР подали в суд на Минюст США

В исках, поданных несколькими агентами и даже Ассоциацией агентов ФБР, утверждается, что обнародование имен может поставить их под угрозу преследования, потери работы или даже «угрозы их безопасности». Агенты опасаются, что чиновники администрации Трампа могут использовать этот список для их увольнения.

Руководство ФБР, правда, уже представило запрошенные данные, но для защиты личности заменило имена на идентификационные номера сотрудников. Однако авторы иска утверждают, что этого недостаточно. Они ссылаются на прошлые заявления Трампа о желании отомстить тем, кто участвовал в расследованиях против него, а также на угрозы со стороны помилованных 6 января обвиняемых.