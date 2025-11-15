АГТУ создал биоудобрение из почвенных бактерий

Опубликовано 15 ноября 2025, 19:151 мин.
АГТУ создал биоудобрение из почвенных бактерийДля южных регионов
Сотрудники Астраханского государственного технического университета разработали биопрепарат на основе бактерий, живущих в почве около корней растений. Эти микроорганизмы естественно устойчивы к засухе и засолению. Именно поэтому удобрение особенно эффективно для южных регионов России, пишет ТАСС.
Бактерии выделяют биологически активные вещества, которые ускоряют рост растений и укрепляют их иммунитет. Для создания препарата ученые использовали микроорганизмы из ризосферы культурных и диких растений Астраханской области.
Тесты показали, что удобрение повышает всхожесть семян томатов и стимулирует рост проростков до 180%, а стеблей — до 100%. Препарат эффективен для овощей, бахчевых, зерновых и бобовых культур.
По мнению учёных, биоудобрение будет работать и в других регионах с похожим климатом, например, в Волгоградской области, Калмыкии, Дагестане и Ставропольском крае. Для использования в других почвенно-климатических условиях потребуется дополнительное тестирование.