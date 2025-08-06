Airbnb обвинила гостью в порче имущества, но доказательства оказались сделаны ИИ

Опубликовано 06 августа 2025, 15:571 мин.
Airbnb обвинила гостью в порче имущества, но доказательства оказались сделаны ИИПроблемы современного общества
В США женщина из Лондона оказалась в центре скандала с Airbnb. Она арендовала квартиру в Нью-Йорке на 2,5 месяца, но решила уехать раньше из-за того, что ей не понравился район. Позже владелец жилья обвинил её в порче имущества на сумму более 6000 евро.
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Хозяйка заявила, что женщина испортила матрас, повредила пылесос, микроволновку, телевизор и треснула деревянный стол. Однако арендаторша категорически отвергла обвинения, утверждая, что почти не принимала гостей и при выезде присутствовал свидетель.
Главным доказательством владельца стали фотографии повреждённого стола, но женщина заметила, что на них есть нестыковки. Позже выяснилось, что эти фото были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Несмотря на это, Airbnb сначала встала на сторону арендодателя и потребовала компенсацию. Но после вмешательства журналистов, компания изменила решение. Сначала женщине предложили ваучер на 500 фунтов, потом — частичный возврат. В итоге она получила назад всю сумму — 4269 фунтов.