Airbnb обвинила гостью в порче имущества, но доказательства оказались сделаны ИИ

Хозяйка заявила, что женщина испортила матрас, повредила пылесос, микроволновку, телевизор и треснула деревянный стол. Однако арендаторша категорически отвергла обвинения, утверждая, что почти не принимала гостей и при выезде присутствовал свидетель.

Главным доказательством владельца стали фотографии повреждённого стола, но женщина заметила, что на них есть нестыковки. Позже выяснилось, что эти фото были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Несмотря на это, Airbnb сначала встала на сторону арендодателя и потребовала компенсацию. Но после вмешательства журналистов, компания изменила решение. Сначала женщине предложили ваучер на 500 фунтов, потом — частичный возврат. В итоге она получила назад всю сумму — 4269 фунтов.