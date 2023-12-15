Airbus EcoPulse завершил исторический полет на гибридной установке

100-минутный полет ознаменовал важнейший шаг на пути к декарбонизации авиации и показал полную силовую установку самолета, состоящую из ePropellers, батарей высокой плотности и гибридно-электрического турбогенератора. Запущенный из аэропорта Тарб, EcoPulse представляет собой модифицированный самолет Daher TBM 900, оснащенный шестью установленными на крыльях винтами, приводимыми в движение 50-киловаттными электрическими двигателями Safran ENGINeUS.

Проект EcoPulse направлен не только на оценку низкоуглеродных авиационных технологий, но и на совершенствование конструкции самолетов с распределенной силовой установкой, испытание новой конфигурации высоковольтных батарей, разработку имитационных моделей для более крупных самолетов и оценку аэродинамики для снижения сопротивления.

Сабина Клауке, главный технический директор Airbus, подчеркнула важность батарей с высокой плотностью энергии для сокращения выбросов углекислого газа и назвала такие проекты, как EcoPulse, ключевыми в продвижении аэрокосмической промышленности к декарбонизации.