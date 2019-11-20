Airbus научит самолёты летать в паре для уменьшения вреда природе

Airbus продолжает думать над экологическими проектами, которые помогли бы компании снизить ущерб, причиняемый природе. Недавно представители Airbus заявили, что создадут к 2030 году самолёт, который вовсе не будет выбрасывать в воздух углекислый газ.

Впрочем этой идее ещё далеко до реализации. А вот технология совместного полёта авиалайнеров может войти в практику раньше. Специалисты Airbus рассказали, что брали пример с птиц: те часто летают в стаях и экономят таким образом силы.

Проект назвали fello’fly. По словам авторов идеи, во время полёта самолёт неизбежно теряет часть энергии. Однако эффективность можно увеличить, если запускать воздушные судна в паре. Второй самолёт тогда будет пользоваться восходящей тягой, которую создает первый.

В Airbus уверены, что данный метод позволит снизить расход топлива на 5-10%, а значит уменьшить объём выбросов углекислого газа.

Технология должна быть создана уже в 2020 году. В испытаниях примут участие два самолёта A350.