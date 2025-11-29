Airbus отозвала более 6 000 самолётов A320 после инцидента в воздухе

Опубликовано 29 ноября 2025, 15:181 мин.
Airbus отозвала более 6 000 самолётов A320 после инцидента в воздухеРейсы по всему миру задерживаются
Airbus объявила об срочном отзыве около 6 000 самолётов семейства A320 — это более половины всего мирового парка. Решение было принято после недавнего инцидента, когда один из самолётов резко потерял высоту из-за сбоя в работе системы. Европейское авиационное агентство (EASA) назвало меры «предосторожностью».
© Airbus
Основная часть ремонта заключается в возврате к предыдущей версии программного обеспечения. Процедура простая, но выполнять её нужно до того, как самолёт снова поднимется в воздух. Из-за этого авиакомпании по всему миру начали отменять и задерживать рейсы.
Американские авиакомпании сообщили, что проблема затронула десятки их самолётов: American Airlines — около 340 самолётов, United — шесть. В Японии ANA отменила 65 рейсов, Jetstar в Австралии также сократила расписание. Колумбийская Avianca заявила, что около 70% её флота пострадало, поэтому временно остановила продажу билетов на ближайшие дни.
Причиной стала система ELAC, управляющая наклоном носа самолёта. По данным Airbus, сильное солнечное излучение могло исказить важные данные.