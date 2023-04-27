Airbus показала свою замену МКС

Одной из самых уникальных особенностей станции LOOP является возможность имитации земной гравитации путем превращения одного из уровней. Это позволит снизить нагрузку на организм астронавтов во время длительного пребывания в космосе. Кроме того, на станции есть центральная шахта для очистки атмосферы с помощью растений, обеспечивающих параллельно станцию свежей зеленью и витаминами для обитателей станции.

Стоимость такой станции и ее эксплуатации неизвестна, пока что это лишь концепт.