Наука и технологии
Опубликовано 07 июля 2024, 09:00
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Airbus получил $2,5 млрд на разработку военных спутников для Германии

Запустят к концу десятилетия
Подразделение Airbus Defense and Space получила от немецких военных контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на создание и развертывание спутников связи нового поколения под названием SATCOMBw 3.
Airbus получил $2,5 млрд на разработку военных спутников для Германии
© Ferra

Контракт включает в себя разработку и запуск двух геостационарных спутников, а также модернизацию наземных сегментов и оперативную поддержку в течение 15 лет. Эти спутники, которые планируется запустить к концу десятилетия, заменят устаревшую систему SATCOMBw 2, поставленную Airbus 15 лет назад.

SATCOMBw 3, основанный на платформе Eurostar Neo компании, обещает значительный прогресс в области военных спутниковых технологий, включая увеличение пропускной способности, усиление функций безопасности и повышение устойчивости к сбоям в работе.

Airbus подчеркнул важность проекта на фоне "текущих геополитических проблем", особо отметив сотрудничество с немецкими поставщиками, такими как OHB, для интеграции ключевых компонентов и обеспечения возможностей для Бундесвера Германии.

Источник:SpaceNews
Автор:Максим Многословный
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