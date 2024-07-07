Airbus получил $2,5 млрд на разработку военных спутников для Германии

Контракт включает в себя разработку и запуск двух геостационарных спутников, а также модернизацию наземных сегментов и оперативную поддержку в течение 15 лет. Эти спутники, которые планируется запустить к концу десятилетия, заменят устаревшую систему SATCOMBw 2, поставленную Airbus 15 лет назад.

SATCOMBw 3, основанный на платформе Eurostar Neo компании, обещает значительный прогресс в области военных спутниковых технологий, включая увеличение пропускной способности, усиление функций безопасности и повышение устойчивости к сбоям в работе.

Airbus подчеркнул важность проекта на фоне "текущих геополитических проблем", особо отметив сотрудничество с немецкими поставщиками, такими как OHB, для интеграции ключевых компонентов и обеспечения возможностей для Бундесвера Германии.