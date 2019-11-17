Airbus пообещала построить самолёт без опасных выбросов

Говоря о вредном воздействии, представитель Airbus имеет в виду выбросы углекислого газа, который является парниковым. Многие считают, что именно двуокись углерода антропогенного происхождения наиболее сильно влияет на изменение климата.

Airbus, как и Boeing, уже пообещала сократить выбросы газа к 2050 году. Как именно будет устроен озвученный выше самолёт, пока непонятно (может быть электродвигатель?). Но появиться он должен к 2030 году. Авиалайнер будет совершать региональные рейсы.

Сейчас Airbus изучает гибридные и альтернативные виды топлива и вопросы улучшения аэродинамики. Крупные лайнеры, по словам представителя компании, так и не смогут сократить выбросы. А вот небольшие самолёты — вполне.