Наука и технологии
Сегодня 10:30
Airbus пообещала построить самолёт без опасных выбросов
Наконец Грете Тунберг не придётся плавать на парусных яхтах
Представитель Airbus сообщил журналистам, что в компании планируют построить самолёт, который не будет оказывать вредного воздействия на окружающую среду. На нём смогут летать до 100 пассажиров.
Говоря о вредном воздействии, представитель Airbus имеет в виду выбросы углекислого газа, который является парниковым. Многие считают, что именно двуокись углерода антропогенного происхождения наиболее сильно влияет на изменение климата.
Airbus, как и Boeing, уже пообещала сократить выбросы газа к 2050 году. Как именно будет устроен озвученный выше самолёт, пока непонятно (может быть электродвигатель?). Но появиться он должен к 2030 году. Авиалайнер будет совершать региональные рейсы.
Сейчас Airbus изучает гибридные и альтернативные виды топлива и вопросы улучшения аэродинамики. Крупные лайнеры, по словам представителя компании, так и не смогут сократить выбросы. А вот небольшие самолёты — вполне.