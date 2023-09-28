Наука и технологии
11:14, 28 сентября 2023
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Airbus представил новейший летающий испытательный полигон для вертолетов

Какие исследования там будут проводить

Airbus Helicopters представила летающую вертолетную лабораторию PioneerLab - инновационный проект, направленный на совершенствование технологий винтокрылых машин и повышение «экологической устойчивости».

Летающая лаборатория, созданная на базе вертолета H145, будет направлена на разработку материалов и технологий на основе биологических материалов, которые позволят сделать вертолеты более экологичными и эффективными. PioneerLab будет оснащен гибридной электрической силовой установкой и улучшенной аэродинамикой, что позволит снизить расход топлива на 30%. Кроме того, в лаборатории будут испытываться конструктивные элементы, изготовленные из биологически чистых и переработанных материалов, что позволит минимизировать воздействие вертолета на окружающую среду в течение всего срока службы.

Кроме того, в лаборатории PioneerLab будут исследованы современные датчики и цифровые системы для повышения безопасности и автономности при взлетах и посадках. Летные испытания уже начались на заводе Airbus в Донауверте (Германия).

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