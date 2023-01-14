Airbus скоро будет сажать самолеты без помощи пилотов

Система, названная DragonFly, решает задачи автоматизации таких операций, как отклонение от курса, посадка и руление, с помощью комбинации датчиков, алгоритмов компьютерного зрения и надежных расчетов наведения. Airbus рассматривает эту систему как дополнительный уровень безопасности для аварийных операций.

"В маловероятной ситуации, когда экипаж не в состоянии управлять самолетом, DragonFly может перенаправить рейс в ближайший подходящий аэропорт и обеспечить безопасную посадку", - пишет компания.

Технология работает, определяя наиболее подходящий для посадки аэропорт и рассчитывая траекторию полета с учетом погоды, военных зон и других факторов. Airbus заверяет, что каналы связи между службами управления воздушным движением и оперативным центром управления имеются.

Однако в видеоролике, где компания объясняет принцип работы технологии, не объясняется, как самолет обменивается данными с диспетчерами для допуска в контролируемое воздушное пространство, если пилот недееспособен, поскольку эта задача решается с помощью вербального взаимодействия, заметило издание.