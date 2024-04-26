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Наука и технологии
Опубликовано 26 апреля 2024, 04:30
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Airbus выпросила у Канады разрешение использовать подсанкционный титан из России

И даже нашли этому объяснение
Канадское правительство выдало Airbus разрешение на использование российского титана, несмотря на санкции, введенные против корпорации «ВСМПО-Ависма», сообщает Globe and Mail со ссылкой на источники. Их слова приводит Лента.ру.
Airbus выпросила у Канады разрешение использовать подсанкционный титан из России
© Ferra

Это «временное исключение», сообщают источники, призвано предоставить Airbus время для поиска альтернативных источников титана для производства самолетов. Канадские чиновники выразили надежду, что Airbus в конечном итоге откажется от российского титана, и изучают потенциальных альтернативных поставщиков в Китае, Японии и Казахстане.

Решение о предоставлении такого исключения вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые эксперты утверждают, что санкции против корпорации могут иметь непредвиденные последствия для аэрокосмической промышленности Канады.

Пока неясно, как долго продлится это «временное исключение» и как Airbus отреагирует на давление в поисках альтернативных источников титана.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#самолет
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#Airbus
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#Канада
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#Россия