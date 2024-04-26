Airbus выпросила у Канады разрешение использовать подсанкционный титан из России

Это «временное исключение», сообщают источники, призвано предоставить Airbus время для поиска альтернативных источников титана для производства самолетов. Канадские чиновники выразили надежду, что Airbus в конечном итоге откажется от российского титана, и изучают потенциальных альтернативных поставщиков в Китае, Японии и Казахстане.

Решение о предоставлении такого исключения вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые эксперты утверждают, что санкции против корпорации могут иметь непредвиденные последствия для аэрокосмической промышленности Канады.

Пока неясно, как долго продлится это «временное исключение» и как Airbus отреагирует на давление в поисках альтернативных источников титана.