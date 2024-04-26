Airbus выпросила у Канады разрешение использовать подсанкционный титан из России

Опубликовано 26 апреля 2024, 04:30
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Airbus выпросила у Канады разрешение использовать подсанкционный титан из РоссииИ даже нашли этому объяснение
Канадское правительство выдало Airbus разрешение на использование российского титана, несмотря на санкции, введенные против корпорации «ВСМПО-Ависма», сообщает Globe and Mail со ссылкой на источники. Их слова приводит Лента.ру.
Это «временное исключение», сообщают источники, призвано предоставить Airbus время для поиска альтернативных источников титана для производства самолетов. Канадские чиновники выразили надежду, что Airbus в конечном итоге откажется от российского титана, и изучают потенциальных альтернативных поставщиков в Китае, Японии и Казахстане.
Решение о предоставлении такого исключения вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые эксперты утверждают, что санкции против корпорации могут иметь непредвиденные последствия для аэрокосмической промышленности Канады.
Пока неясно, как долго продлится это «временное исключение» и как Airbus отреагирует на давление в поисках альтернативных источников титана.