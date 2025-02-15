Airbus заинтересовался концепцией двухъярусных кресел в самолётах

По логике разработчиков, пассажиры могут забронировать верхний или нижний ряд, причём нижний ярус обеспечивает больше пространства для ног. Зато верхний ярус имеет больший угол наклона, «позволяя пассажирам комфортно растянуться».

Изначально дизайн таких кресел был предназначен для салонов эконом-класса, но впервые его показали и в варианте для бизнес- и первого класса. И сейчас этим концептом заинтересовался британский авиаперезвочик Airbus. Пока нет ни изображений, ни подробностей о конкретных совместных работах стартапа Chaise Longue с Airbus, но главная цель последней — оптимизация пространства в салоне самолёта для пассажиров и авиакомпаний.