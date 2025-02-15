Airbus заинтересовался концепцией двухъярусных кресел в самолётах

Опубликовано 15 февраля 2025, 04:301 мин.
Airbus заинтересовался концепцией двухъярусных кресел в самолётахДля оптимизации пространства в самолётах
Компания Chaise Longue, которая начинала как студенческий проект, переросший в стартап, представила дизайн кресла Chaise Longue для самолётов, который предполагает отсутствие верхней кабины для создания двухуровневых кресел в одном салоне.
© Chaise Longue
По логике разработчиков, пассажиры могут забронировать верхний или нижний ряд, причём нижний ярус обеспечивает больше пространства для ног. Зато верхний ярус имеет больший угол наклона, «позволяя пассажирам комфортно растянуться».
Изначально дизайн таких кресел был предназначен для салонов эконом-класса, но впервые его показали и в варианте для бизнес- и первого класса. И сейчас этим концептом заинтересовался британский авиаперезвочик Airbus. Пока нет ни изображений, ни подробностей о конкретных совместных работах стартапа Chaise Longue с Airbus, но главная цель последней — оптимизация пространства в салоне самолёта для пассажиров и авиакомпаний.