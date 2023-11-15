Airbus запустил в космос устройство, чтобы мусор оттуда не падал вам на голову

Airbus запустил в космос устройство, чтобы мусор оттуда не падал вам на головуЧто в будущем станет большой проблемой
Airbus запустил в космос устройство «уборки» космического мусора. В рамках решения проблемы космического мусора компания Airbus запустила устройство магнитного демпфирования «Detumbler», предназначенное для предотвращения бесцельного падения отработавших свой срок спутников на орбите Земли.
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Устройство Detumbler весом около 100 граммов крепится к спутникам, срок эксплуатации которых подходит к концу. Он имеет центральное роторное колесо и магниты, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли, работая как компас на нормальной орбите. Если спутник начинает непредсказуемо кувыркаться, в роторе возникают вихревые токи, создающие трение, замедляющее движение.
Разработанный в 2021 году при поддержке французского космического агентства CNES, Detumbler призван сделать траекторию движения отработавших спутников более предсказуемой, снизив риск столкновений и неконтролируемых возвращений.
В начале 2024 года на наноспутнике Exo-0 будут проведены демонстрационные испытания.