Airbus запустил в космос устройство, чтобы мусор оттуда не падал вам на голову

Устройство Detumbler весом около 100 граммов крепится к спутникам, срок эксплуатации которых подходит к концу. Он имеет центральное роторное колесо и магниты, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли, работая как компас на нормальной орбите. Если спутник начинает непредсказуемо кувыркаться, в роторе возникают вихревые токи, создающие трение, замедляющее движение.

Разработанный в 2021 году при поддержке французского космического агентства CNES, Detumbler призван сделать траекторию движения отработавших спутников более предсказуемой, снизив риск столкновений и неконтролируемых возвращений.

В начале 2024 года на наноспутнике Exo-0 будут проведены демонстрационные испытания.