AirPods Pro 3, похоже, дебютируют вместе с iPhone 17

Опубликовано 08 сентября 2025, 19:301 мин.
AirPods Pro 3, похоже, дебютируют вместе с iPhone 17Уже на неделе
Apple может удивить поклонников, представив новые наушники AirPods Pro 3 уже на осенней презентации iPhone 17. Ранее ожидалось, что новинка выйдет к концу года, но аналитик Мин-Чи Куо считает, что анонс может состояться раньше. Впрочем, компания может перенести релиз и на октябрь.
По дизайну AirPods Pro 3, скорее всего, не будут сильно отличаться от предыдущей версии. Основные изменения ждут внутри: наушники получат новый чип H3, который должен улучшить качество звука и повысить энергоэффективность. Кнопку на зарядном кейсе, по слухам, уберут, заменив её сенсорным решением. Также ходят слухи, что кейс станет чуть компактнее.
Главные инновации, похоже, появятся не сразу. Bloomberg и Куо сообщают, что Apple работает над встроенными сенсорами — например, камерой для анализа окружения или даже датчиком температуры в ушном канале. Однако ждать таких возможностей стоит не раньше следующего года.