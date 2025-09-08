AirPods Pro 3, похоже, дебютируют вместе с iPhone 17

По дизайну AirPods Pro 3, скорее всего, не будут сильно отличаться от предыдущей версии. Основные изменения ждут внутри: наушники получат новый чип H3, который должен улучшить качество звука и повысить энергоэффективность. Кнопку на зарядном кейсе, по слухам, уберут, заменив её сенсорным решением. Также ходят слухи, что кейс станет чуть компактнее.

Главные инновации, похоже, появятся не сразу. Bloomberg и Куо сообщают, что Apple работает над встроенными сенсорами — например, камерой для анализа окружения или даже датчиком температуры в ушном канале. Однако ждать таких возможностей стоит не раньше следующего года.