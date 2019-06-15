AirPods второго поколения провалились в продаже

Сейчас доля компании из Купертино на рынке беспроводных наушников составляет более 50%. Apple, по всему видимому, ожидала, что после старта продаж AirPods 2 позиция станет только крепче. Однако отчёт аналитиков из Counterpoint Research показал, что за первый квартал 2019 года доля компании осталась той же, что и в последнем квартале 2018 года. Продажи второго поколения AirPods оказались хуже, чем ожидали эксперты. Впрочем, на результате вполне мог сказаться тот факт, что Apple представила новинку 20 марта, почти в конце квартала.

Зато продажи AirPods первого поколения оказались чуть выше, чем ожидали аналитики. Может быть, люди решили не тратить деньги на новые наушники, которые не имеют существенных отличий от старых.

Напомним, AirPods 2 работают на новом процессор Apple H1, который повышает качество воспроизведения, ускоряет подключение к устройствам, продлевает работу в режиме разговора, а также поддерживает функции голосового управления без необходимости тапать по корпусу.