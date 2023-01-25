Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от Антарктиды

Это уже второй крупный откол айсберга на шельфе Бранта за последние годы. Предыдущий откол, произошел в феврале 2021 года. Новый айсберг имеет площадь 1 550 квадратных километров (площадь Питера 1 439 кв. км.), сообщил Gizmodo Доминик Ходжсон, гляциолог из Британской антарктической службы. Ученые ожидают, что вновь образовавшийся айсберг будет следовать по стопам своего предшественника A-74 и двигаться вместе с Антарктическим прибрежным течением.