Айтишник собрал данные по предпочтениям россиян в сексе и показал их на карте

По сути, это социологическое исследование сексуальной жизни в России. Цель проекта — «рассказать о сексе в нашей стране при помощи данных». Согласно информации на сайте, опрос прошли уже больше 20 400 человек. Финальная версия будет готова, когда анкету пройдут больше 50 000 человек. Пока выборка перевешивает в сторону аудитории младше 25 лет.

На основе данных уже составлена карта сексуальных предпочтений регионов. По ней видно, что, например, в Москве самым популярным предпочтением оказался минет, в Санкт-Петербурге тоже, а в Республике Саха (Якутия) — куннилингус.