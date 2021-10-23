Айтишник собрал данные по предпочтениям россиян в сексе и показал их на карте

Айтишник собрал данные по предпочтениям россиян в сексе и показал их на картеМожно узнать много интересного
По сути, это социологическое исследование сексуальной жизни в России. Цель проекта — «рассказать о сексе в нашей стране при помощи данных». Согласно информации на сайте, опрос прошли уже больше 20 400 человек. Финальная версия будет готова, когда анкету пройдут больше 50 000 человек. Пока выборка перевешивает в сторону аудитории младше 25 лет.
На основе данных уже составлена карта сексуальных предпочтений регионов. По ней видно, что, например, в Москве самым популярным предпочтением оказался минет, в Санкт-Петербурге тоже, а в Республике Саха (Якутия) — куннилингус.
График сексуальных предпочтений по полам показывает, что среди женщин больше тех, кто предпочитает жёсткий секс, а также тех, кто любит долгую прелюдию. Изучить результаты подробнее можно на сайте проекта.
Стоит отметить, что информация постоянно обновляется, поэтому все приведённые в нашей заметке сведения актуальны на 23 октября. Собранные данные можно скачать и, например, попытаться их проанализировать.