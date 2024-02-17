Айтишники и нефтяники: россиянки выбрали самые привлекательные профессии мужчин

Опубликовано 17 февраля 2024, 09:00
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Айтишники и нефтяники: россиянки выбрали самые привлекательные профессии мужчинА где работаете вы?
Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», большинство россиянок (52%) хотели бы найти себе жениха в сфере IT. Чуть менее привлекательными оказались мужчины, занятые в нефтегазовой отрасли (47%), пишет Лента.ру.
«Главным фактором для выбора этих отраслей стали высокие заработки в них», — отмечают аналитики. 67% опрошенных женщин назвали именно это основной причиной своей симпатии к IT-специалистам и работникам нефтегазовой сферы.
Другие привлекательные для россиянок сферы работы мужчин:
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Банковская и финансовая область: 37%
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Недвижимость и строительство: 22%
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Юриспруденция: 20%
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Медицина и ветеринария: 19%
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Спорт: 13%
Помимо высоких зарплат, россиянки также ценят в мужчинах эрудированность (31%) и молодость (29%). 20% опрошенных отметили, что в IT и нефтегазовой сфере работает много людей с качествами, которые им важны. 10% уверены, что именно там они смогут найти свою «родственную душу», а 7% просто считают мужчин этих профессий привлекательными внешне.