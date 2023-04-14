Айтишники не в почете: на какие специальности есть в России спрос

В докладе отмечается, что производственные рабочие лидируют как по спросу, так и по зарплате: промышленные предприятия предлагают зарплату свыше 200 000 рублей на 1,9 тысячи вакансий на портале "Работа в России". Это в 10 раз больше, чем аналогичные предложения для IT-специалистов.

В отчете также отмечается, что промышленные предприятия, как правило, предлагают более полные социальные пакеты для своих сотрудников, что делает их более привлекательными для работников.

В тройку наиболее востребованных профессий в промышленности вошли механики производственного и сельскохозяйственного оборудования, формовщики, сварщики, вальцовщики, а также слесари-инструментальщики, станочники и наладчики.

В тройку же самых массовых профессий вошли работники пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, а также операторы подвижного оборудования.

Эксперты предполагают, что такая тенденция объясняется тем, производственный сектор на фоне импортозамещения остается драйвером занятости.