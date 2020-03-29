АК-74М испытали непрерывной стрельбой

Проверкой занялись эксперты концерна «Калашников». Испытания показали в очередном видео из серии «Разрушители оружия».

По требования Минобороны России, АК-74М должен выдерживать до 180 выстрелов при непрерывной стрельбе. Впрочем, надо понимать, что такой режим ведения огня не является нормальным для стрелкового оружия.

Для испытаний взяли АК-74М 2014 года выпуска и 26 магазинов по 30 боевых патронов. Автомат легко преодолел норматив Минобороны, не разрушившись. Однако после 300 выстрелов подряд темп стрельбы уже замедлился. Затем, правда, он ускорился, но не без последствий. После 400-го выстрела задымилось пластиковое цевье. Потом начал залипать затвор, а после 570-го выстрела затвор застрял. Хватило автомата на 587 выстрелов. Затем произошёл разрыв ствола.