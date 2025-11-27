Академик Калмыков: без мощных источников энергии современная экономика стагнирует

Калмыков привёл пример Германии, где цены на электроэнергию достигли рекордных уровней, что напрямую сказывается на конкурентоспособности промышленности. Так, современные экономики «не могут развиваться» без высококонцентрированных источников энергии.

В дискуссии участвовали отраслевые эксперты и учёные, в том числе академик Евгений Антипов, который рассказал о литий-ионных аккумуляторах. Он отметил, что в России строятся гигафабрики для массового производства аккумуляторов, но главными вызовами остаются материалы и кадры. Для того чтобы страна не отставала от мировых лидеров, необходимо развивать исследования в области электрохимии и готовить специалистов.