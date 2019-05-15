Академик РАН хочет найти у россиян антиконституционный ген

Академик РАН Талия Хабриева считает, что у россиян нужно выявить «генетически присущие» ценности народа. Об этом рассказало РИА Новости.

Создание общегосударственной идеологии противоречит Конституции России. Хабриева является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Она заявила: «Предлагаю объединить усилия юристов, философов, обществоведов и начать широкую дискуссию о генетически присущих российскому народу ценностях, которые составляют основу его идентичности».

Как подчёркивает Хабриева, в России именно государство должно «формулировать положительное и блокировать негативное». Она пояснила: «Чтобы это происходило, нужна единая идеология, а у нас ее пока нет. И она должна быть указана в Конституции... Пока у нас нет стратегии развития России, которая отвечала бы ожиданиям российского общества и была бы им востребована. Но это не значит, что не надо открывать эту дискуссию».

По мнению академика, если в будущем придется вносить изменения в Конституцию, то именно мировоззренческого характера. «Но пока ценностные маркеры не будут расставлены, нет смысла в конституционной реформе», - отмечает она.