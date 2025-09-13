Опубликовано 13 сентября 2025, 20:101 мин.
Академик РАН Онищенко: люди будут жить до 150 лет при выращивании органов
Продолжительность жизни человека действительно может достичь 150 лет, если человечество научится выращивать полноценные органы, заявил ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что это уже не фантастика — ведь из соединительнотканных клеток можно вырастить почку, печень и другие органы.
По его словам, долгожительство также будет реальностью при соблюдении рекомендаций врачей и регулярной вакцинации.
Главный внештатный гериатр Минздрава России, Ольга Ткачева, ранее сообщала, что текущий предел человеческой жизни составляет около 120−125 лет. Для достижения 150 лет потребуется революционный прорыв в науке и медицине.
Ранее президент России Владимир Путин также говорил о перспективах жизни до 150 лет, отмечая, что медицина позволяет надеяться на рост продолжительности жизни.