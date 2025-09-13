Академик РАН Онищенко: люди будут жить до 150 лет при выращивании органов

По его словам, долгожительство также будет реальностью при соблюдении рекомендаций врачей и регулярной вакцинации.

Главный внештатный гериатр Минздрава России, Ольга Ткачева, ранее сообщала, что текущий предел человеческой жизни составляет около 120−125 лет. Для достижения 150 лет потребуется революционный прорыв в науке и медицине.

Ранее президент России Владимир Путин также говорил о перспективах жизни до 150 лет, отмечая, что медицина позволяет надеяться на рост продолжительности жизни.