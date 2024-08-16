Акцент на ИИ и облако привел к массовому сокращению сотрудников в Cisco

Технологический гигант рассчитывает понести доналоговые расходы в размере до 1 миллиарда долларов, причем большая их часть будет признана в первом квартале.

Этот раунд увольнений последовал за предыдущим сокращением на 5% в феврале, когда было сокращено более 4 000 рабочих мест. Несмотря на эти «проблемы», акции Cisco выросли на 5% на расширенных торгах после того, как компания предсказала более высокую, чем ожидалось, выручку за первый квартал, прогнозируя от 13,65 до 13,85 миллиарда долларов.