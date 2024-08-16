Акцент на ИИ и облако привел к массовому сокращению сотрудников в Cisco

Опубликовано 16 августа 2024, 05:15
1 мин.
Акцент на ИИ и облако привел к массовому сокращению сотрудников в CiscoКибербезопасность тоже не на последнем месте
В среду компания Cisco Systems объявила о сокращении 7% сотрудников по всему миру в рамках стратегической переориентации на такие быстрорастущие области, как искусственный интеллект, облачные вычисления и кибербезопасность, пишут СМИ.
Технологический гигант рассчитывает понести доналоговые расходы в размере до 1 миллиарда долларов, причем большая их часть будет признана в первом квартале.
Этот раунд увольнений последовал за предыдущим сокращением на 5% в феврале, когда было сокращено более 4 000 рабочих мест. Несмотря на эти «проблемы», акции Cisco выросли на 5% на расширенных торгах после того, как компания предсказала более высокую, чем ожидалось, выручку за первый квартал, прогнозируя от 13,65 до 13,85 миллиарда долларов.