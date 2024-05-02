Акции AMD падают, несмотря на ИИ-бум и превышение прогнозов прибыли

Положительным моментом является то, что сегмент центров обработки данных AMD, подпитываемый новыми ускорителями MI300, продемонстрировал рост на 80% по сравнению с предыдущим годом. Продажи этих чипов, конкурирующих с предложениями Nvidia, уже превысили 1 миллиард долларов с момента запуска и используются такими технологическими гигантами, как Microsoft и Oracle. AMD даже повысила свой прогноз продаж ИИ-ускорителей на 2024 год до 4 миллиардов долларов, по сравнению с 3,5 миллиардами долларов ранее.

Однако отсутствие значительного роста общей выручки (около 6% в год) и слабые показатели в игровом сегменте (падение на 48% в годовом исчислении), возможно, приглушили энтузиазм инвесторов.

Клиентский сегмент AMD, представляющий продажи процессоров для ПК, свидетельствует о возможном окончании спада на рынке ПК, демонстрируя рост на 85% в год.