Акции Apple продолжили падение: ИИ-компании оставляют ее позади

Инвесторы обеспокоены будущим Apple по нескольким причинам. После года отрицательного роста выручки Apple на февральской конференции по прибыли предложила лишь ограниченные прогнозы роста. К тому же последние сообщения свидетельствуют о значительном снижении продаж iPhone в Китае, ключевом рынке для компании. Местные конкуренты, такие как Huawei, отвоевывают позиции. Недавний штраф ЕС в размере 2 миллиардов долларов за «незаконную» политику App Store еще больше подпортил настроение инвесторам, вызвав опасения относительно будущих препятствий в сфере регулирования.

Эти факторы способствовали падению акций AAPL на 8,3% в годовом исчислении и почти на 13% по сравнению с историческими максимумами.

Между тем, многие другие технологические гиганты демонстрируют положительную динамику акций, подпитываемые нынешним бумом ИИ. В этом году акции Microsoft выросли на 8,5%, а акции Nvidia, ведущего производителя ИИ-ускорителей, увеличились на 78%, почти сравнявшись с рыночным капиталом Apple.

Считается, что Apple отстает в гонке за ИИ, поскольку до сих пор не было сделано ни одного крупного анонса в этой области. Однако, по слухам, ситуация может измениться на июньской конференции WWDC, где в iOS 18 может появиться глубокая интеграция ИИ.