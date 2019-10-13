Наука и технологии
Сегодня 14:51
Акции Apple установили новый рекорд из-за намёка на примирение США и Китая
Стоимость компании повысилась
На днях акции Apple установили исторический рекорд. Внутридневной максимум стоимости составил $237,1. Из-за этого капитализация компании превысила $1,07 трлн. А причиной тому стало ожидание скорого достижения США и Китаем торгового соглашения.
Уолл-стрит охватили оптимистические настроения на фоне новостей о том, что США и Китай достигли существенного прогресса в торговых переговорах. Инвесторы поверили, что страны придут к соглашению. А Apple, между тем, является одним из ведущих выгодоприобретателей в ситуации низких пошлин на китайский импорт.
Акции компании начали расти из-за сообщений о соглашении и продолжили после того, как аналитики дали высокую оценку компании. Эксперты уверены в потенциале сервиса Apple TV+, а также отмечают высокий спрос на новые iPhone.
Самое читаемое