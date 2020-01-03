Акции Apple в новом году достигли рекордной стоимости

Сообщается, что к закрытию торгов цена акций поднялась на 2,3%, до $300,35. Теперь рыночная капитализация Apple равна $1,33 трлн. На втором месте по данному показателю располагается Microsoft ($1,23 триллиона). Стоит отметить, что за последние десять лет стоимость ценных бумаг компании из Купертино выросла почти в десять раз.

«Коммерсант» также напоминает, что капитализация Apple превысила $1 трлн сразу после презентации новых моделей смартфонов: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11.