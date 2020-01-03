Наука и технологии
Сегодня 11:33
Акции Apple в новом году достигли рекордной стоимости
2019 года оказался для компании плодотворным
Вчера, 2 января, стоимость акций Apple впервые превысила $300. На рост могли повлиять хорошие финансовые результаты компании в прошедшем году, спрос на новые AirPods и запуск стримингового сервиса Apple TV+.
Сообщается, что к закрытию торгов цена акций поднялась на 2,3%, до $300,35. Теперь рыночная капитализация Apple равна $1,33 трлн. На втором месте по данному показателю располагается Microsoft ($1,23 триллиона). Стоит отметить, что за последние десять лет стоимость ценных бумаг компании из Купертино выросла почти в десять раз.
«Коммерсант» также напоминает, что капитализация Apple превысила $1 трлн сразу после презентации новых моделей смартфонов: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11.