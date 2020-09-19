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Акции Apple значительно подешевели из-за отсутствия новых iPhone
И других факторов
За последние две недели акции Apple значительно подешевели — на 22,5%. Соответственно компания потеряла около $536 млрд от своей стоимости. Аналитики связывают происходящее с тем, что Apple так и не представила новые iPhone.
2 сентября акции компании достигли исторического максимума — стоили $137,98. С тех пор они только теряли в цене. На момент публикации новости акции Apple оценены в $106,84.
Напомним, 15 сентября состоялась презентация Apple, на которой компания представила новые часы Apple Watch, планшеты iPad и подписку Apple One. Старший аналитик Bernstein назвал мероприятие не особо впечатляющей. Эксперт считает, что Apple будет сложно переманить пользователей от конкурирующих музыкальных сервисов.