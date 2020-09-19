Акции Apple значительно подешевели из-за отсутствия новых iPhone

2 сентября акции компании достигли исторического максимума — стоили $137,98. С тех пор они только теряли в цене. На момент публикации новости акции Apple оценены в $106,84.

Напомним, 15 сентября состоялась презентация Apple, на которой компания представила новые часы Apple Watch, планшеты iPad и подписку Apple One. Старший аналитик Bernstein назвал мероприятие не особо впечатляющей. Эксперт считает, что Apple будет сложно переманить пользователей от конкурирующих музыкальных сервисов.