Акции азиатских производителей микросхем упали после прогноза ASML

Акции японского гиганта Tokyo Electron снизились почти на 10%, другие ключевые компании региона, такие как Renesas Electronics и Advantest, также понесли убытки. Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Foxconn упали на 3,3% и 1,6% соответственно, в то время как южнокорейские производители микросхем SK Hynix и Samsung Electronics снизились на 1,6% и 1,9%.

Потери в секторе полупроводников также привели к снижению основных индексов: японский Nikkei 225 упал более чем на 2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, а Тайваньский взвешенный индекс снизился на 0,7%.

Предупреждение ASML о более медленном восстановлении и опасения по поводу возможных экспортных ограничений США на передовые ИИ-чипы усугубили падение рынка.