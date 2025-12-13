Опубликовано 13 декабря 2025, 21:001 мин.
Акции Cisco достигли $80,25 — максимума с эпохи доткомовЧто этому способствовало
Акции Cisco на этой неделе впервые с 2000 года достигли $80,25, превысив предыдущий рекорд $80,06. В начале 2000-го компания даже ненадолго обогнала Microsoft по капитализации, став самым дорогим публичным предприятием мира, напоминают СМИ.
© Ferra.ru
После краха пузыря доткомов многие технологические компании обанкротились, а Nasdaq потерял более трех четвертей своей стоимости к октябрю 2002 года. Cisco же сумела выжить, сменив стратегию: она приобрела Scientific-Atlanta, затем расширилась в программное обеспечение через сделки с Webex, AppDynamics, Duo и Splunk. Компания сумела адаптироваться.
Сегодня капитализация Cisco составляет $317 млрд. Хотя это значительно меньше лидеров нового ИИ-бума, таких как Nvidia с капитализацией $ 4,5 трлн.