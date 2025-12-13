После краха пузыря доткомов многие технологические компании обанкротились, а Nasdaq потерял более трех четвертей своей стоимости к октябрю 2002 года. Cisco же сумела выжить, сменив стратегию: она приобрела Scientific-Atlanta, затем расширилась в программное обеспечение через сделки с Webex, AppDynamics, Duo и Splunk. Компания сумела адаптироваться.

Сегодня капитализация Cisco составляет $317 млрд. Хотя это значительно меньше лидеров нового ИИ-бума, таких как Nvidia с капитализацией $ 4,5 трлн.