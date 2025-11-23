Акции ИИ-компаний упали после отчёта Nvidia

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил о «невероятных» продажах чипов и отверг все разговоры о «пузыре ИИ». Но первоначальный рост быстро сменился резким падением акций на рынке.

Из «Великолепной семёрки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta*, Nvidia и Tesla) в плюсе осталась только Alphabet: её акции выросли на 8% благодаря запуску модели Gemini 3. Остальные компании завершили неделю в минусе. Больше всего потеряли Amazon и Microsoft — их бумаги упали на 6% и 7% соответственно.

Крупный заказчик Nvidia — Oracle — также просел примерно на 11%. Акции AMD и Micron обвалились более чем на 16%, Marvell — на 10%. Компании, работающие с квантовыми технологиями, IonQ и D-Wave, упали на 11% и 13%.

Даже CoreWeave, арендующая чипы Nvidia для дата-центров, сначала выросла после отчёта Nvidia, но затем потеряла 7%.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена