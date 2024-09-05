Акции Intel упали на 60%. Ей грозит исключение из индекса Dow Jones

Опубликовано 05 сентября 2024, 00:451 мин.
Акции Intel упали на 60%. Ей грозит исключение из индекса Dow JonesПрокладывая путь для новичков?
Intel, некогда титан технологической индустрии и основной участник промышленного индекса Dow Jones, столкнулась с реальной возможностью исключения. Компания, акции которой в этом году упали почти на 60%, сейчас является худшим показателем в Dow Jones. Аналитики предполагают, что исключение Intel может быть неминуемым.
Недавние проблемы, с которыми столкнулся чипмейкер, включая пропуск ИИ-бума и растущие убытки в подразделении контрактного производства, привели к принятию радикальных мер. Среди них — приостановка выплаты дивидендов и объявление об увольнении 15% сотрудников. Несмотря на эти усилия, многие считают, что эти меры могут оказаться слишком слабыми и запоздалыми.
Если Intel покинет индекс, то потенциальной заменой может стать Nvidia, крупный игрок в сфере искусственного интеллекта, или Texas Instruments, известная своей стабильностью и значительными производственными мощностями в США.
Окончательное решение не только повлияет на репутацию Intel, но и может привести к дальнейшему падению ее и без того пошатнувшихся акций.